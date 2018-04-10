Esat Kabaklı'nın sağlık durumu hakkında Başhekim Keskin'den açıklama

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( ISPARTA -ÖZEL)- Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Feridun Ruşen Keskin:- "Geldiğinde genel durumu iyi, bilinci açıktı. İncelemede sol ön kolda kırık mevcut. Sol akciğer üst lobda kontüzyonu mevcut. Yoğun bakıma aldık, takip ediyoruz"- "Gerekli müdahale yapıldı, 1 gün gözlem altında tutup daha detaylı bir bilgi verebiliriz" ISPARTA



- Burdur'un Karamanlı ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı, sevk edildiği Isparta Şehir Hastanesi acil serviste tedavi altına alındı. Başhekim Uz. Dr. Feridun Ruşen Keskin, Kabaklı'nın sağlık durumu hakkında İHA'ya açıklamada bulundu. Sanatçı Esat Kabaklı, Isparta Şehir Hastanesi acil serviste tedavi altına alındı. Hastaneye gelen Isparta Valisi Şehmus Günaydin, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Okay Karaman, Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Feridun Ruşen Keskin'den Kabaklı'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldılar. Başhekim Keskin, Kabaklı'nın sağlık durumu hakkında İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hastamız Esat Bey, 20.45'te hastanemizin aciline başvurmuştur. Burdur'da kaza yapmış. Geldiğinde genel durumu iyi, bilinci açıktı. İncelemede sol ön kolda kırık mevcut. Sol akciğer üst lobda kontüzyonu mevcut. Yoğun bakıma aldık, takip ediyoruz. Genel durumu iyi. Yarın daha detaylı bir açıklama yaparız. Şu anda sonuçta bir travma var. Takip etmekte fayda var, bilinci açık. Kendisiyle görüştük, herhangi bir sıkıntısı yok. Gerekli müdahale yapıldı, 1 gün gözlem altında tutup daha detaylı bir bilgi verebiliriz" dedi.



