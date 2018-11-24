- Esat İdlib Kırsalını Bombaladı: 5 Ölü



- Esad güçleri ve milisleri, İdlib’in doğu kesiminde bulunan Jarjnaz kabasına füzeli saldırıda bulundu. Saldırının yapıldığı okulda 2 çocuğun öldüğü ve civarda bulunan 3 kadının hayatını kaybettiği kaydedildi. Mahalli haber kaynakları, Esad güçlerinin kullandığı ağır silahlar ve orta menzilli füzelerin kasabanın güney kesimindeki bir okula isabet ettiğini söyledi.



Esad güçlerinin bir haftadan daha uzun bir süredir Jarnaz kasabasını ağır silahlarla bombaladığı belirtildi. Bölge halkının bombalamadan kurtulmak için evlerini ve tarlalarını terk ettikleri ifade edildi.

