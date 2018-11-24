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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Esat İdlib Kırsalını Bombaladı: 5 Ölü

- Esat İdlib Kırsalını Bombaladı: 5 Ölü

Esad güçlerinin bombardımından insanların kaçışları ve vurulan bir kişinin görüntüsü

( İDLİB ) - Esat İdlib kırsalını bombaladı: 5 ölü İDLİB

İdlib Kaçış Saldırı 


- Esad güçleri ve milisleri, İdlib’in doğu kesiminde bulunan Jarjnaz kabasına füzeli saldırıda bulundu. Saldırının yapıldığı okulda 2 çocuğun öldüğü ve civarda bulunan 3 kadının hayatını kaybettiği kaydedildi. Mahalli haber kaynakları, Esad güçlerinin kullandığı ağır silahlar ve orta menzilli füzelerin kasabanın güney kesimindeki bir okula isabet ettiğini söyledi.

Esad güçlerinin bir haftadan daha uzun bir süredir Jarnaz kasabasını ağır silahlarla bombaladığı belirtildi. Bölge halkının bombalamadan kurtulmak için evlerini ve tarlalarını terk ettikleri ifade edildi.
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