Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Esad ve Rusya uçakları gece Halep'i vurdu: 9 ölü

- Esad ve Rusya uçakları gece Halep'i vurdu: 9 ölü

saldırı sonrası olay yerinden detay

( HALEP ) HALEP

Hava Saldırısı Rejim Saldırı 


- Suriye'de Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının Halep'in batısındaki Abyan Saman beldesine düzenlediği saldırıda 9 sivil hayatını kaybetti. Suriye'de Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları Halep'in batısındaki Abyan Saman beldesine hava saldırısı düzenledi.
Yerel kaynaklara göre, sivil yerleşimlerin hedef alındığı saldırıda aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 9 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil de yaralandı. Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının dün Halep'in farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 17 sivil hayatını kaybetmiş, 30 sivil de yaralanmıştı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)
Akın Akın Göç EdiyorlarAkın Akın Göç Ediyorlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı