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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Esad ve Rus uçaklarından İdlib'e hava saldırısı: 8 ölü

- Esad ve Rus uçaklarından İdlib'e hava saldırısı: 8 ölü

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( İDLİB ) İDLİB

Hava Saldırısı Gesi İdlib Rejim Saldırı 


- Suriye'de Esad rejimi ve Rus uçaklarının gece saatlerinden bu yana İdlib'in farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda sivilin yaralandığı açıklandı. Suriye'de Esad rejimi ve Rus uçakları tarafından gece saatlerinden bu yana İdlib' in farklı bölgelerine birçok hava saldırıları düzenlendi.
Saldırılarda İdlib'in Cabal el Zaviye bölgesindeki Arnaba köyü ile İdlib'in doğusundaki Sarakib beldesi hedef alındı. Saldırılar sonucu Arnaba köyünde 2'si çocuk 3 kişi, Sarakib beldesinde ise 3'ü çocuk 5 kişi olmak üzere toplamda 8 sivil hayatını kaybederken, çok sayıda sivil de yaralandı. (GİK-AŞ-D)
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