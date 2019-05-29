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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Esad Rejiminin Saldırılarında Ölü Sayısı 21'e Yükseldi - Esad Rejiminin İdlib Ve Halep'e Düzenlediği Saldırılarda Hayatını Kaybedenlerden 9’u Çocuk Video

- Esad Rejiminin Saldırılarında Ölü Sayısı 21'e Yükseldi - Esad Rejiminin İdlib Ve Halep'e Düzenlediği Saldırılarda Hayatını Kaybedenlerden 9’u Çocuk Video

saldırı anı

( İDLİB ) - Esad rejiminin saldırılarında ölü sayısı 21'e yükseldi- Esad rejiminin İdlib ve Halep'e düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerden 9’u çocuk İDLİB

Bild Gesi İdlib Rejim Saldırı 


- Suriye’de Beşar Esad rejiminin, İdlib ve Halep'e düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 21'e yükseldiği bildirildi.
Suriye'de Beşar Esad rejimi İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarını bugün de sürdürdü. Suriye İnsan Hakları Gözlemevinden yapılan açıklamada, Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib ve Halep kentlerindeki yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 21’e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, ölenler arasında 9 çocuğun olduğu kaydedildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından daha önce yapılan açıklamaya göre, Nisan ayından bu yana düzenlenen saldırılarda en az 260 kişi hayatını kaybetti.
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