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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Esad Rejiminden, Tsk Konvoyuna Hava Saldırısı Haberi

- Esad Rejiminden, Tsk Konvoyuna Hava Saldırısı Haberi

- Esad rejiminden, TSK konvoyuna hava saldırısı

( İDLİB ) - Esad rejiminden, TSK konvoyuna hava saldırısı İDLİB

Hava Saldırısı İdlib Rejim Askeri Konvoy Saldırı 


- Esad rejimi tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin konvoyuna Suriye’nin İdlib kentinde hava saldırısı gerçekleştirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait bir askeri konvoy, Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının en çok saldırdığı İdlib kentinde hava saldırısına maruz kaldı. İdlib’te bulunan 9 numaralı gözlem noktasına intikal esnasında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir askeri konvoya hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybederken, 12 sivil de yaralandı.
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