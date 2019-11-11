- Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 1 çocuk öldü, 3 yaralı



- Suriye'de Beşar Esad rejiminin İdlib'e düzenlediği topçu saldırısında bir çocuk hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı. Esad rejimi İdlib'in güneyindeki Baskala köyüne topçu saldırısı düzenledi.

Saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastaneye kaldırdı.



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