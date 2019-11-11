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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 1 çocuk öldü, 3 yaralı

- Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 1 çocuk öldü, 3 yaralı

Ölen çocuğun ve ailesinin görüntüsü

( İDLİB ) İDLİB

Hastane İdlib Rejim Sağlık Ekipleri Saldırı 


- Suriye'de Beşar Esad rejiminin İdlib'e düzenlediği topçu saldırısında bir çocuk hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı. Esad rejimi İdlib'in güneyindeki Baskala köyüne topçu saldırısı düzenledi.
Saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastaneye kaldırdı.
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