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11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
- Esad Rejiminden İdlib’e Hava Saldırısı : 1 Ölü

- Esad Rejiminden İdlib’e Hava Saldırısı : 1 Ölü

-Esad rejiminden İdlib’e hava saldırısı : 1 ölü

( İDLİB ) - Esad rejiminden İdlib’e hava saldırısı : 1 ölü İDLİB

Hava Saldırısı Hastane Matem İdlib Saldırı 


- Esad rejiminin İdlib’e düzenlediği hava saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı. Suriye’nin İdlib kentindeki Has köyünde Kurban Bayramı matem oldu. Esad rejiminin gerçekleştirdiği hava saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti, 2’si çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen Sivil Savunma ekipleri ölen çocuğu kaldırarak, yaralıların cesetlerini çevredeki hastanelere kaldırdı. Suriye İnsan Hakları Ağı, Esad ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-27 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 208'i çocuk, 140'ı kadın olmak üzere 781 sivilin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
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