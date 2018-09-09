Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
- Esad rejimi ve Rusya, İdlib ve Hama'yı vurmaya devam ediyor - Sivil Savunma Ekibine Saldırı Anı

- Esad rejimi ve Rusya, İdlib ve Hama'yı vurmaya devam ediyor - Sivil Savunma Ekibine Saldırı Anı

saldırı anı sivillerin görüntüsü

( İDLİB ) - Esad rejimi ve Rusya, İdlib ve Hama'yı vurmaya devam ediyor İDLİB

Muhalifler İdlib Uluslararası Helikopter Saldırı 


- Suriye'de Beşar Esad rejimi ve Rusya, İdlib ve Hama’da hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Esad rejimine ait helikopterler ve Rus savaş uçakları uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen sabah saatlerinden bu yana İdlib ve Hama kırsalını vuruyor. Hama'nın kuzeyindeki Kefer Zita ilçesi, Abidin köyü Hama'nın kuzeyindeki Latamne ilçesindeki yerleşim bölgeleri ve muhaliflerin mevzileri bombalanıyor. Sivil savunma kuruluşu Beyaz Baretliler, sabah saatlerinden bu yana düzenlenen hava saldırılarında 1 çocuğun hayatını kaybettiğini, 5 sivilin yaralandığını bildirdi.Öte yandan, Esad ve Rus bombardımanında arama kurtarma çalışmaları yürüten Beyaz baretliler de hedef alındı. saldırı anı kameralara yansıdı.
İlgili Foto Galeriler
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Renault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildiRenault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildi
Evlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda BaşladıEvlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı