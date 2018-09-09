- Esad rejimi ve Rusya, İdlib ve Hama'yı vurmaya devam ediyor - Sivil Savunma Ekibine Saldırı Anı



- Suriye'de Beşar Esad rejimi ve Rusya, İdlib ve Hama’da hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Esad rejimine ait helikopterler ve Rus savaş uçakları uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen sabah saatlerinden bu yana İdlib ve Hama kırsalını vuruyor. Hama'nın kuzeyindeki Kefer Zita ilçesi, Abidin köyü Hama'nın kuzeyindeki Latamne ilçesindeki yerleşim bölgeleri ve muhaliflerin mevzileri bombalanıyor. Sivil savunma kuruluşu Beyaz Baretliler, sabah saatlerinden bu yana düzenlenen hava saldırılarında 1 çocuğun hayatını kaybettiğini, 5 sivilin yaralandığını bildirdi.Öte yandan, Esad ve Rus bombardımanında arama kurtarma çalışmaları yürüten Beyaz baretliler de hedef alındı. saldırı anı kameralara yansıdı.

