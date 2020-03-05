Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Esad rejimi ve Rus savaş uçakları yine sivilleri hedef aldı: 15 ölü

- Esad rejimi ve Rus savaş uçakları yine sivilleri hedef aldı: 15 ölü

Saldırının gerçekleştirildiği bölge

Hastane İdlib Rejim Sağlık Ekipleri Saldırı 

-Detay

( İDLİB ) İDLİB

- Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib'in Maaret Masrin bölgesinde sivilleri hedef alması sonucu 15 sivilin hayatını kaybettiği, 18 sivilin de yaralandığı bildirildi.
Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, gece saatlerinde İdlib'in kuzeyindeki Maaret Masrin bölgesinde yerlerinden edilen sivillere saldırdı. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, saldırıda daha önce rejim saldırılarından Maaret Masrin bölgesine kaçan 15 sivilin hayatını kaybettiği, 18 sivilin de yaralandığı belirtildi. Hayatını kaybedenler arasında çocuk ve kadınların olduğu ifade edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı