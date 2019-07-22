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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
-Esad Rejimi Ve Rus Savaş Uçakları İdlib’e Yine Saldırdı - Aralarında Çocukların Da Bulunduğu 20 Sivil Hayatını Kaybetti İzle

-Esad Rejimi Ve Rus Savaş Uçakları İdlib’e Yine Saldırdı - Aralarında Çocukların Da Bulunduğu 20 Sivil Hayatını Kaybetti İzle

-Esad rejimi Rus savaş uçakları İdlib’e yine saldırdı

( İDLİB ) - Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib’e yine saldırdı- Aralarında çocukların da bulunduğu 20 sivil hayatını kaybetti İDLİB

Hava Saldırısı Hastane İdlib Saldırı Sivil Savunma 


- Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib’deki Maret El Numan bölgesine düzenlediği hava saldırısında 20 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları, Suriye’nin İdlib iline bağlı Maret El Numan bölgesinde pazar alanına sabah saatlerinde hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi hayatını kaybederken 50 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.
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