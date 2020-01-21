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21 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
- Esad rejimi ve Rus savaş uçakları Halep'i vurdu - Saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti

- Esad rejimi ve Rus savaş uçakları Halep'i vurdu - Saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti

Saldırının gerçekleştiği bölgeden detaylar

( HALEP ) - Esad rejimi ve Rus savaş uçakları Halep'i vurdu- Saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti HALEP

Hava Saldırısı İdlib Rejim Saldırı Sivil Savunma 


- Suriye'de Esad rejiminin ve Rus uçaklarının Halep'in batısındaki Cidarya köyüne düzenlediği hava saldırısında 2 çocuk hayatını kaybetti. Suriye'nin Halep kentinde sivil savunma yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Esad rejimi ve Rus uçaklarının kentin batısındaki Maar Al-Nasan beldesi yakınlarında Cidarya köyüne düzenlediği hava saldırısında 4 ve 5 yaşındaki 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi. Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının sabah saatlerinden bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda ise en az 15 kişi hayatını kaybetti.
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