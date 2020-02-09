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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
- Esad rejimi ve Rus savaş uçakları Halep'i vurdu: 2 ölü, 10 yaralı İzle

- Esad rejimi ve Rus savaş uçakları Halep'i vurdu: 2 ölü, 10 yaralı İzle

Saldırının gerçekleştiği bölge

( HALEP ) HALEP

Hava Saldırısı Hastane Rejim Saldırı Sivil Savunma 


- Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının Halep'in batısındaki Kefrnoran kasabasına gerçekleştirdiği hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil de yaralandı. Halep'te sivil savunma yetkilileri, Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının Halep'in batısındaki Kefrnoran kasabasındaki yerleşim bölgelerine iki hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi. Yetkililer, saldırı sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin de yaralandığını açıkladı.
Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.
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