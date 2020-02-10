- Esad rejimi Türk askerlerine saldırdı - 5 asker şehit

- Rejim güçleri, Taftanaz Havalimanı'nda yeni kurulan Türk gözlem noktasına topçu saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 5 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Esad rejimine bağlı güçler, İdlib'de Taftanaz Havalimanı'nda yeni kurulan Türk gözlem noktasına topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda 5 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
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