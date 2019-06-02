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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
- Esad Rejimi Sivillere Ait Tarlaları Yakıyor Haberi

- Esad Rejimi Sivillere Ait Tarlaları Yakıyor Haberi

tarlaların ve misket bombası saldırısının görüntüsü

( İDLİB ) - Esad rejimi sivillere ait tarlaları yakıyor İDLİB

İdlib Rejim Saldırı Misket Bombası Sivil Savunma 


- Suriye'de Beşşar Esed rejimi, napalm bombası kullanarak ekili tarlaları yakıp binlerce kişinin aç kalmasına yol açıyor. Esad rejimi, gece boyunca İdlib’deki saldırılarını sürdürdü. Rejim güçleri, gece saatlerinde Han Şeyhun ilçesinde misket bombası ve yakıcı napalm bombası kullanarak saldırı düzenledi.
Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, bombardımanın Han Şeyhun yakınlarındaki Şam-Halep karayolu boyunca yangınlara neden olduğu, ekili tarlaların yandığı belirtildi. Rejim güçlerinin Maaret el Numan’daki saldırılarının da yangına yol açtığı ve sivil savunma ekipleri tarafından söndürüldüğü bildirildi.

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