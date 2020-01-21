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21 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
- Esad rejimi saldırılarda sivil bölgeleri kalkan olarak kullanıyor

- Esad rejimi saldırılarda sivil bölgeleri kalkan olarak kullanıyor

Sivillerin mahallelerden atılan füzeler

Göç Dalgası Gesi İdlib Rejim Saldırı 

-Olaydan detay
-Saldırlar

( HALEP ) HALEP

- Suriye'de Beşar Esad rejimi sivillerin yerleşim bölgelerini kalkan olarak kullanarak Halep'in güneyini ve batısını vuruyor. Suriye’de Esad rejiminin Halep’e yönelik saldırıları yoğunlaşıyor. Esad güçleri Halep'in güneyinde ve batısındaki siviller hedef almaya devam ederken, askeri üslerden değil Halep’teki yerleşim bölgelerinden füze ile saldırıyor. Rejim güçleri gerçekleştirdikleri saldırılarda sivil bölgeleri kalkan olarak kullanıyor. Resmi kaynaklara göre bu yöntemle dün 9 köye karadan ve havadan saldırı gerçekleştirildi.
Saldırılarda 9 sivil hayatını kaybetmiş, 24 sivil de yaralanmıştı. İki haftadır Esad rejimi ve destekçisi Rusya, Halep ilinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki güney ve batı kırsalındaki yerleşimlere ağır saldırılar düzenliyor. Saldırılar nedeniyle binlerce sivil evini terk etmek zorunda kaldı. Bölgeden kuzeye doğru yoğun bir göç dalgası yaşanıyor.
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