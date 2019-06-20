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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
- ESAD REJİMİ İDLİB'E SALDIRDI: 13 ÖLÜ

- ESAD REJİMİ İDLİB'E SALDIRDI: 13 ÖLÜ

Esad rejimi İdlib'e saldırdı

( İDLİB ) - Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 13 ölü İDLİB

Hava Saldırısı Hastane İdlib Saldırı Sağlık Görevlisi 


- Esad rejiminin İdlib kentine düzenlediği hava saldırısında 13 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi yaralandı. Esed rejimi, İdlib kentinin farklı bölgelerinde hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi. Öte yandan, Esad rejiminin Suriye'nin İdlib iline bağlı Maaret el Numan bölgesinde bir ambulansı vurduğu ve iki sağlık görevlisinin hayatını kaybettiği de bildirildi.

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