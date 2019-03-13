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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Esad rejimi İdlib’e ‘fosfor’ ile saldırdı İzle

- Esad rejimi İdlib’e ‘fosfor’ ile saldırdı İzle

saldırı anı

( İDLİB ) İDLİB

Kamera İdlib Uluslararası Rejim Saldırı 


- Esad rejimi Suriye’nin İdlib kentine kullanımı yasak olan fosfor gazı bombası ile saldırdı. Esad rejiminin Suriye’nin İdlib kentindeki Altmana bölgesine, dün akşam saatlerinde uluslararası savaş hukukunca kullanımı yasak olan fosfor gazı bombası ile saldırdığı öğrenildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken saldırı anı kameralara yansıdı.
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