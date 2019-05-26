Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
- Esad Rejimi İdlib’de Pazar Yerini Bombaladı

- Esad Rejimi İdlib’de Pazar Yerini Bombaladı

olay yeri

( İDLİB ) - Esad rejimi İdlib’de pazar yerini bombaladı İDLİB

Hava Saldırısı İdlib Rejim Saldırı 


- Esad rejimi, Suriye’nin İdlib iline bağlı Maarretün Numan şehrinde pazar yerini bombaladı, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 20’den fazla kişi yaralandı. Suriye rejim güçleri İdlib iline bağlı Maarretün Numan şehrine hava saldırısı düzenledi.
Savaş uçakları kentin Korniş Sokağında bulunan pazar yerini bombaladı. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 20’den fazla kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden Suriye Sivil Savunma ekipleri yaralıları en yakın sağlık merkezlerine nakletti. Rejim güçleri geçtiğimiz akşam Han Şeyhun, Abidin ve Habit kentlerindeki sivil yerleşim yerlerini fosfor bombalarıyla hedef aldı. Fosfor bombaları tarlarda ve evlerde yangınlara neden oldu.
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)
Harry Ve Meghanın Yeni Bebekleri İlk Kez Kamera KarşısındaHarry Ve Meghanın Yeni Bebekleri İlk Kez Kamera Karşısında
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı