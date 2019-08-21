- Esad rejimi Han Şeyhun’un kontrolünü ele geçirdi



- Esad rejimine ait güçlerin İdlib’in Han Şeyhun ilçesinin kontrolünü ele geçirdiği öğrenildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esad rejimi günlerdir ablukaya aldığı ve yoğun bombardıman gerçekleştirdiği İdlib’in Han Şeyhun ilçesinin kontrolünü ele geçirdi. Kaynaklar Han Şeyhun’a ve çevresinde Rejimi destekleyen güçler ile muhalif gruplar arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını belirterek çatışmalar ve bombardımanlar sonucu rejim güçlerinin bölgeyi ele geçirdiğini belirtti.

Esad rejiminin bugün İdlib’e düzenlediği son hava saldırısında 5 kişi yaşamını yitirmiş 10 kişi de yaralanmıştı. Rejim güçlerinin günlerdir İdlib’in güneyindeki sivil yerleşim yerlerini bombaladığı ve saldırılar sonucu binlerce sivilin Türkiye sınırına doğru göç ettiği biliniyor.

