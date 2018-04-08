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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Esad rejimi Duma’ya kimyasal saldırı düzenledi: 75 ölü, 1000'den yaralı Video

Esad rejimi Duma’ya kimyasal saldırı düzenledi: 75 ölü, 1000'den yaralı Video

Saldırı anından görüntüler

Muhalifler Kimyasal Silah Kimyasal Saldırı Saldırı Sivil Savunma 

-Yolun ortasındaki bir şahsın bağırması
-Saldırı alan şehrin dışarıdan görüntüsü
-Saldırıda hayatını kaybedenler
-Buhar makinesiyle nefes almaya çalışan bir çocuk

( HALEP ) HALEP

- Suriye’de Esad rejiminin abluka altındaki Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesine düzenlediği kimyasal saldırıda 75 sivil hayatını kaybetti, 1000’den fazla sivil gazdan etkilendi. Esed rejimi, Doğu Guta’da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivillere zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısı düzenlendi.
Saldırıda çoğu çocuk ve kadınlar olmak üzere 75 sivil hayatını kaybetti, 1000’den fazla sivil gazdan etkilendi. Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekipleri sevk edildi. Sivil Savunma ekipleri, yoğun bombardıman nedeniyle tahliyelerde zorluklar çektiğini bildirdi.
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