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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Esad Rejimi Beyaz Fosfor Bombasıyla Saldırı Düzenledi Haberi

- Esad Rejimi Beyaz Fosfor Bombasıyla Saldırı Düzenledi Haberi

fosfor saldırısı görüntüleri

( İDLİB ) - Esad rejimi beyaz fosfor bombasıyla saldırı düzenledi İDLİB

Tarım İdlib Uluslararası Fosfor Bombası Saldırı 


- İdlib'de Beşar Esad rejiminin beyaz Fosfor bombasıyla düzenlediği saldırılar nedeniyle tarım alanları ve yerleşim bölgelerinde yangın çıktı. Suriye'de Beşar Esad rejimi ve destekçileri, gece saatlerinde İdlib'in güneyinde uluslararası olarak yasaklanan beyaz fosfor bombasıyla saldırı düzenledi.
Saldırının gerçekleştirildiği Keferlata, Şeyh Mustafa, Rakaya köylerindeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarında yangın çıktığı belirtildi. Bir yangın silahı olarak kullanılan beyaz fosfor bombası soluma yolu ile vücuda alındığında zehirlerken, nefes darlığına ve boğulmaya yol açarak beyin ile akciğerlerde ağır hasara ve ölüme neden olabiliyor.
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