Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
- Esad’ın Uçakları İdlib’i Bombaladı: 2 Ölü İzle

- Esad’ın Uçakları İdlib’i Bombaladı: 2 Ölü İzle

Suriye uçaklarının bombaladığı Eriha kasabasının bombalaması sonrası enkaz ve insansıların kaçışmamaları

( İDLİB ) - Esad’ın uçakları İdlib’i bombaladı: 2 ölü İDLİB

Hava Saldırısı Alışveriş Alabalık Kaçış Saldırı 


- Suriye rejim güçlerine ait savaş uçakları, bu sabah İdlib kırsalında bulunan Eriha kasabasının kalabalık bir alışveriş mahallini bombalayarak, 2 kişinin ölümüne, 10 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Suriye’ye ait savaş uçakları, Eriha şehrinde sebze pazarına üç saldırı düzenledi.
Saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Sivil savunma ekipleri, hayatını kaybedenleri enkaz altından çıkarma çalışmalarının sürdüğünü, yaralıların ise hastaneye götürüldüğünü aktardı. Öte yandan, Suriye rejim gücüne ait savaş uçaklarının İdlib’in güneybatı kırsalında Zaviye dağında bulunan Uram el Cevz köyüne hava saldırısı gerçekleştirdiği ve büyük tahribata yol açtığı belirtildi.
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı