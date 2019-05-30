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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Esad güçleri İdlib’i bombaladı: 5 ölü

- Esad güçleri İdlib’i bombaladı: 5 ölü

Bombardıman sonucu görüntüler

Hastane Gesi İdlib Rejim Saldırı 

-Olay yerinden detaylar

( İDLİB ) İDLİB

- Esad güçlerinin İdlib'e düzenlediği saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti. Suriye’nin İdlib iline bağlı Maaret el Numan bölgesine Esad rejiminin düzenlediği şiddetli bombardıman sürüyor. Rejim güçlerinin bugün gerçekleştirdiği saldırıda 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Suriye Sivil Savunma ekipleri saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 10 sivilin de yaralandığını açıkladı.
Esad güçleri tarafından aynı bölgede gerçekleştirilen saldırıda 17 sivil hayatını kaybetmişti. İdlib ve çevresinde gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, geçtiğimiz ay hayatını kaybedenlerin sayısının 270’i geçtiğini açıkladı.
Birleşmiş Milletler ise, 270 bin sivilin yaşanan şiddet olayları nedeniyle yer değiştirmek zorunda kaldığını duyurdu. Bazı ilk yardım kuruluşları, şiddetin yaşandığı bölgelerde çalışmalarını durdurma kararı alırken, 28 Nisan’dan bu yana gerçekleştirilen bombardımanlar sonucu 22 hastane ve klinik hava saldırılarının hedefi oldu.
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