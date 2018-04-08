Erzurumlulardan Afrin Harekatına destek yürüyüşü

-Yürüyüş yapan grup

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( İSTANBUL )- Erzurumlu Nene Hatun’un hemşehrilerinden Afrin Harekatına destek- Emekli Başkomiser "Hortum Süleyman" da yürüyüşe katıldı İSTANBUL



- İstanbul'da yaşayan Erzurumlular, Erzurum Dernekler Federasyonu’nun önderliğinde Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçik’e destek vermek için yürüyüş düzenledi.

"Hortum Süleyman" olarak bilinen Emekli Başkomiser Süleyman Ulusoy'da yürüyüşe katıldı.

Erzurumlu Nene Hatun’un hemşehrileri Erzurum Dernekler Federasyonu’nun önderliğinde Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçik’e destek vermek için yürüyüş düzenledi.

İstiklal Caddesi Tünel önünde toplanan grup Galatasaray Lisesi’ne kadar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü. "Hortum Süleyman" olarak bilinen Emekli Başkomiser Süleyman Ulusoy'da yürüyüşe katılarak Mehmetçik’e destek verdi. Galatasaray Lisesi önünde grup adına açıklama yapan Erzurum Dernekler Federasyonu yöneticisi Lokman Çetin Güven, “Ata yurttan, atamdan, anayurttan anamdan gelen büyük medeni mirası sonrası nesillere taşımak amacı sultan Alparslan'dan, Fatih Sultan Mehmet Han'dan Mustafa Kemal Atatürk'ten ve bugün ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a uzanan devlet geleneği ve bağlılığıyla yurt içinde yurt dışında Kuzey Irak'ta ve özellikle Suriye'nin kuzeyinde PYD, PKK, YPG ve adı ne olursa olsun cümle terör örgütlerine ve onların tasmalarını ellerinde tutan sözde müttefik gerçekte hasım olan terör üretici ve terör sevici devletlere karşı kutlu bir mücadele veren Mehmetçik'imize destek vermek, Şahadet şerbetini içen şehitlerimize rahmet okumak için İstanbul Erzurum Dernekleri Federasyonu, Erzurum Dernek ve STK'ları olarak buradayız. Operasyonlar ile ülkemizde misafir olarak bulunan yaklaşık 130 bin Suriyeli kardeşimiz kendi topraklarına döndü. Afrin'in kurtarılması ile de yaklaşık 350 bin Afrinli kendi topraklarına yerleşmeye hazır” dedi.



