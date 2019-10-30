Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal’ın portresi duvara resmedildi İzle

Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal’ın portresi duvara resmedildi İzle

Duvardan detaylar

Portre Gesi Kullar Öğrenciler 

-Vatandaşların fotoğraf çekmesi
-Öğrenciler ile röportaj
-Parktan ve duvardan detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’un önemli değerlerinden birisi olan İbrahim Erkal’ın portresi 100. yıl parkındaki bir duvara resmedildi. Erkal’ın portresinin yanında ünlü şarkısı “Canısı” da yazıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesinin desteği ile sanatçı Nedim Yılmaz tarafından resmedilen İbrahim Erkal portresi vatandaşların ilgisini çekiyor. 2017 yılında hayatını kaybeden Erzurumlu sanatçının portresi şehrin en gözde parklarından birisi olan 100. yıl parkındaki bir duvarın üzerine resmedildi. Sanatçı Yılmaz’ın 1 hafta boyunca emek verdiği Erkal portresi Erzurumlu vatandaşlardan tam not aldı. Çevrede bulunan okullardaki öğrenciler duvarı cep telefonlarıyla fotoğraflarken Erkal’ın Erzurum için unutulmaz bir değer olduğunu söylediler. Kentin simgesi haline gelen Erkal adına geçtiğimiz yılda “İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi” yapılmıştı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’deCumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’de
Barış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler PaylaştıBarış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler Paylaştı
Babaya Son BakışBabaya Son Bakış
Terör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar VarTerör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar Var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı