Erzurumlu minikler afet çantası hazırlamayı öğrendi

- AFAD Erzurum İl Müdürlüğü Erzurum’da ki 10 okulda öğrencilere deprem çantası hazırlamayı öğretti. Dün İstanbul’da yaşanan depremin ardından öğrencilerin bilgilendirme eğitimini daha dikkatli dinlediği görüldü.

AFAD toplumda afetler olmadan önlem alma anlayışını geliştirmek için okullarda ki eğitimlerine devam ediyor. Afetlere Hazırlık Yılı ilan edilen 2019 yılı başından itibaren AFAD afetlere hazırlıkta zihinsel dönüşümü sağlamak için Erzurum’da ki okullarda öğrencilere deprem çantası hakkında bilgi veriyor. Sınıf sınıf dolaşarak tüm öğrencileri bilgilendiren personeller ardından her okula bir deprem çantası hediye ediyor. Eğitimde konuşan Erzurum AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, afetlere her an hazırlıklı olmak için eğitimlere devam ettiklerini ifade ederek “ Bu ay 4. Sınıf öğrencilerimize afet çantası eğitimi veriyoruz. Bugün Tatbikat İlkokulunda afet çantamızı tanıttık ve hediye ettik. Özellikle bugün ki eğitimimiz daha anlamlı oldu. Çünkü dün İstanbul’da bir deprem yaşadık. Umuyoruz büyük bir afet olmasın. Ama bizler öğrencilerimizi ve milletimizi her an deprem olacakmış ve ya afet olacakmış gibi eğitim vermeye devam ediyoruz.” dedi.

Yakuiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç ise “ Ülkemiz bilindiği gibi doğal afet riski üzerinde hassas bir konumda yer alıyor. Bizler de AFAD İl Müdürlüğümüz ile birlikte okullarımızda eğitimimize devam ediyoruz. Okullarda doğal afet bilincini arttırmak için bu faaliyeti geliştiriyoruz. Burada ki eğitimin çok önemli olduğunu yerinde görmüş oluyoruz” açıklamalarında bulundu.