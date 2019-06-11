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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Erzurumlu Mehmet dede teknolojiye direniyor

Erzurumlu Mehmet dede teknolojiye direniyor

Yastık imalatı yapan şahıstan detay

Teknoloji Irak 

- Atölyeden detay
- Saz yastıklar
- 89 yaşındaki Mehmet Geyik’in konuşması
- Atölyeden detay görüntüler

( ERZURUM )- “Bu yastık çok daha sağlıklı” ERZURUM

- Erzurumlu 89 yaşındaki Mehmet Geyik, Türkiye’de saz yastık yapan tek usta olarak hizmet vermeye devam ediyor. 1955 yılından beri yastık imalatı yapan 88 yaşındaki Mehmet Geyik, Türkiye’de bu işin son temsilcisi durumunda. Yıllar önce Erzurum ovasında sazlık alanda yetişen genelde sulak alanlarda bulunan yöresel ifadeyle çilden üretilen yastıkların sünger yastıklara oranla daha sağlıklı olduğun dile getiren Mehmet Geyik, mütevazi işyerinde unutulmaya yüz tutmuş mesleği ile bugünlerde sadece özel siparişler aldığında üretim yapabiliyor. Artık bu yastıkları Türkiye’de kendisinin dışında yapabilecek kimsenin olmadığını dile getiren Mehmet Geyik, “Artık o eski zamanlarda ki sazlıklar yok, bu meslek grubu da yapılmadığı için elimizdeki imkanlarla uzaklardan Afyon Bolvadin’den yastık için çil getirtmeye çalışıyoruz. Ben bu mesleğin son halkasıyım, benim çocuklarım bu mesleği yapmak istemiyor, kendimin de yaşı ilerlediği için çırakta bulamıyorum, birde artık bu meslek çok parada kazandırmadığı için kimselerde yapmak istemiyor.” diye konuştu.
(ŞG-AT)
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