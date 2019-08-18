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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Erzurumlu hacılar yurda döndü İzle

Erzurumlu hacılar yurda döndü İzle

Hacıların uçaktan inişi

Hacı Kafilesi Hacı Adayları Kalaba Alabalık 

-Havaalanındaki yoğunluktan detay
-Hacıların yakınları ile buluşması

( ERZURUM ) ERZURUM

- Kutsal topraklarda hac görevini yerine getiren hacılar, yurda dönmeye başladı.
Erzurum’da evlerine dönen hacılar uzun süre yakınlarıyla kucaklaşarak hasret giderdi. Hacıların karşılanması esnasında duygusal anlar yaşandı. Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden Erzurum Havalimanı'na gelen hacı kafilesini yoğun kalabalık karşıladı. Dış hatlar geliş terminalinden çıkış yapan hacılar, yakınları ve aileleriyle kucaklaştı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada bazı hacıların ağladığı görüldü.
İlk kafile olarak Hacca giden Erzurum hacı adaylarını hac vazifelerini yerine getirdikten sonra yine ilk hacı olarak ailelerine kavuştular.
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