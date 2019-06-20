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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Erzurumlu başkandan yöresel lezzetler klibi İzle

Erzurumlu başkandan yöresel lezzetler klibi İzle

Hazırlanan video

( ERZURUM ) ERZURUM

Sosyal Medya Katar Bulduk 


- Erzurum İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, pekte alışılmış bir durum olmayan bir projeye imza atarak sosyal medyada bir anda gündeme oturdu. MHP’li İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun’un mutfakta tüm maharetinin konuşturarak İspir yemek kültürünü tanıtan bir video çekti. Çektiği video ile bir anda sosyal medyada gündeme gelen Başkan Coşkun özelikle Erzurumlular başta olmak üzere tüm bölge halkı tarafından destek gördü. Başkan Coşkun “Başkanınızın elinden yöresel yemeğimiz 'Tavada İspir döneri' başlıklı attığı videoda mutfaktaki ustalığı da gözlerden kaçmazken Ahmet Coşkun paylaştığı video ile alakalı şu açıklamayı yaptı; “Kendi bölgemizin özel lezzetlerini tanıtmaya çalışıyoruz. Fırsat buldukça da mutfağa girip yüreğimizi ve sevgimizi de katarak doğal bir şekilde, Kaçkar Dağları'nın, yaylalarının havasını, suyunu, aromasını içinde barındıran lezzetlerimizi tanıtmaya devam edeceğiz. Afiyet olsun”
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