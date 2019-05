-açıklama



ERZURUM



- Erzurum Valisi Okay Memiş, “Oltu çevresinde 500 bin turist hedefimiz var. Bu amaç doğrultusunda tarihi Rus Kilisesi’nin restorasyonu ile Osmanlı Türk mimarisi özelliklerini taşıyan Oltu Taşı Tesbih çarşısı yapacağız” dedi.

Vali Okay Memiş, çeşitli temaslarda bulunmak ve yapılacak projeleri yerinde incelemek üzere Oltu ilçesini ziyaret etti. Oltu Belediyesi binasında bulunan tesbihçiler çarşısını ziyaret ederek incelemelerine başlayan Vali Memiş, ardından tarihi Rus Kilisesi’ne geçti. Burada gazetecilere yapacakları çalışmalarla ilgili açıklama yapan Vali Memiş, daha öncede kiliseyi ziyaret ettiklerini hatırlatarak, “O zamandan bu zamana biraz daha mesafe aldık, inşaat sezonu da başlıyor. Burası tescilli eser. Gerekli izinleri de aldık. Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız. Yaklaşık maliyeti 2 buçuk milyon liranın üstünde olan bir proje. Öncelikli olarak binanın güçlendirmesini yapacağız daha sonra da ne şekilde kullanacağımızı değerlendireceğiz. Büyük bir ihtimal kültür merkezi gibi değerlendireceğiz. Çok kısa süre içerisinde burayı hizmete açacağız.” diye konuştu.

Restorasyon çalışmaları ile kiliseyi Oltu'nun turizmine kazandırmayı amaçladıklarını aktaran Vali Memiş, “Benim hayalim tur otobüsleri Erzurum'dan, Karadeniz'den yola çıkıp buraya gelecek ve burayı Oltu'yu, Oltu Kalesini gezecekler. Bizim en büyük ilçemiz ve rakımı çok düşük. Erzurum'a en fazla 45 dakika mesafede. En az 500 bin turist hedefimizi var Oltu'da, bunu rahatlıkla yakalayacağımıza ben gönülden inanıyorum ama bu tesisleri yapmamız lazım. Bu tesisleri yapmak kaydıyla hedefimize ulaşacağız.” İfadelerini kullandı. “Projeler sözde kalmayacak” Turizmin, şehrin kalkınmasında büyük önemi olduğuna değinen Vali Memiş, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye'deki gelir düzeyinin artması ile birlikte herkes bir seyahat halinde, turizm faaliyeti içerisinde. Dolayısıyla Oltu'da, Uzundere'de Tortum'da, Tortum Şelalesinde, Tortum Gölünde biz de bu pastadan fazlasıyla pay almak istiyoruz. Özelikle hem doğanın bize verdiği nimetleri hem de tarihi zenginliklerimizi konuklarımızla paylaşacağız, bu konuda emin adımlarla ilerliyoruz. Maliyeti 2 bin 685 TL, tabi ihalede bu rakam biraz düşecektir, bunun yaklaşık olarak 1 buçuk milyon lirasını Valilik olarak karşılayacağız. Az bir miktarını da Oltu Belediyesi ve KUDAKA karşılayacak. Ben kafama yatmayan bir şeye vali olarak para harcamam. Buradan hem gelir elde ederiz hem de buraya değer katarız. Buna yürekten inanıyorum. Ben bu zamana kadar söylediğim her şeyi gerçekleştirdim, sözde kalmadığını göreceksiniz.” “Rüya projelerimden bir tanesi.” Kilisede yaptığı incelemenin ardından Oltu da yapılacak yeni tesbihçiler çarşısının arazisini gezen Vali Memiş, 9 milyon tutarındaki projeyi 2020 yılında Valilik, KUDAKA ve Oltu Belediyesi ile birlikte yaparak tamamlayacaklarını bildirdi. Şu anki tesbihçiler çarşısının ilçeye yakışmadığına dikkat çeken Vali Memiş, “Yapacağımız çalışmayla birlikte tesbihçiler çarşısını buraya taşıyacağız. Taşhan projemizde aynı yer üzerinde çok şık imalathane ve satış yerlerimiz olacak. Ayrıca aynı yerde bir kafeterya ve restorantlar olacak. Tur otobüsleri gelecek kaleyi gezecek, alışverişini yapacak, çayını kahvesini içecek, cağ kebabını yiyecek, kiliseyi ziyaret edecek. Oltu'ya ve Erzurum'a yakışan da bu. Osmanlı Türk mimarisiyle yapacağız, çok şık bir proje olacak. Bunlar hayal değil ama önce hayal edeceksiniz sonra yapacaksınız. 20 yıllık meslek hayatım boyunca hayal edip de yapamadığım hiçbir iş olmadı.” diyerek sözlerini tamamladı. Vali Memiş incelemelerini tamamladıktan sonra Oltu Belediyesinin düzenlediği İftar programına katıldı.

