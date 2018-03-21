Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Erzurum'un yüksek kesimlerinde karla mücadele

Erzurum'un yüksek kesimlerinde karla mücadele

4 metreyi bulan kar kalınlığı

Karayolları Kar Kalınlığı Kayak Merkezi Karla Mücadele Deniz Seviyesi 

-Karla mücadele çalışmaları ve detaylar

( ERZURUM -ÖZEL) ERZURUM

- Erzurum Karayolları 12'nci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yaklaşık 4 metreyi bulduğu 2 bin 885 rakımlı Çimenli geçidinde karla mücadele çalışmasını aralıksız sürüyor. Palandöken kayak merkezinin hemen arka tarafında kalan Tekman ilçe karayolunda yol açma çalışmalarını gün boyu sürdüren karayollarının karla mücadele ekipleri büyük bir özveri ile çalışıyor. Kar kalınlığının yaklaşık 4 metreyi bulduğu güzergahta işçiler, geçit vermeyen karlı dağları adeta ‘Ferhat’ gibi delerek ilerliyor. Tekman ilçesine yapılan yeni yolun Palandöken dağının hemen arkasında, deniz seviyesinden 2885 metre yükseklikte olup ve 55 kilometrelik mesafe olduğunu belirten işçiler, 15 gün içerisinde bu yolun açılacağını kaydettiler.
İlgili Foto Galeriler
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
AK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin KavgasıAK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin Kavgası
Komando Birlikleri Hatay’a Böyle Geldi!Komando Birlikleri Hatay’a Böyle Geldi!
YPG/PKKnın Çocuk SavşçılarıYPG/PKKnın Çocuk Savşçıları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı