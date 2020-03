Erzurum Tekstilkentle istihdam sağlıyor

-Çalışanlardan detay

( ERZURUM )- Kadınlar Tekstilkentle iş sahibi oldu ERZURUM



- Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yapımı tamamlanan Tekstilkent fabrikasında çalışmalarını yakından takip eden Erzurum Valisi Okay Memiş, incelemelerde bulundu. Dev firmaların üretim yaptığı Teksilkentin Erzurum ekonomisine büyük katkı sağlaması ön görülüyor. Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUDAKA) iş birliğiyle 4 ay içerisinde 2. Organize Sanayi Bölgesinde yapımı tamamlanan Tekstilkentte Türkiye’nin en büyük iki şirketi de yer alıyor. Yaklaşık 300 kadın işçinin de çalıştığı Tekstilkent birçok kişiye istihdam sağlıyor. Tekstilkentte İncelemelerde bulunan Vali Okay Memiş, girişimcilerin ve Erzurumluların kazandığı bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Yaklaşık 1 sene önce göreve başladığımızda böyle bir proje konuşuluyordu. Biz konuşulan bu projeyi bakanlarımızın ve milletvekillerimizin desteği ile hayata geçirdik. Valiliğimiz bünyesinde işin hemen projelerini yapıp ihalesini gerçekleştirdik. İhaleyi yapar yapmaz 4 ay içerisinde bu devasa 4 büyük fabrikanın da inşaatına başladık ve bitirdik. İnşaat bittikten sonra hemen işin ihalesini yaptık. İhale neticesinde Türkiye’nin en büyük iki firması burada üretime başladı.

Amacımız istihdam oluşturmak. Biz devlet olarak fabrikaları yapıyoruz girişimciye, sanayiciye ve iş adamlarına diyoruz ki cebinizdeki para üretimde kullanmak üzere sizde kalsın. Siz fabrikaya, binaya, altyapıya, kanalizasyonuna, elektriğine, doğalgazına, suyuna, para harcamayın ve paranızı inovasyon’da ve girişimcilik işlerinde kullanın diyoruz. Bu fabrikaları çok uygun fiyata kiraya verdik işletmeye de başladılar. Günümüzde Marmara bölgesinde ve sanayileşmiş kentlerde böyle bir fabrikayı bizim ihale ettiğimizin bedelin 20-30 kat fiyatına ancak işletebilirler. Marmara bölgesinde ki tekstil şirketleri Anadolu ya gelmeye ve özellikle de Erzurum’a gelmeye başladılar. Girişimcilerimiz kazanıyor onlarla beraber şehrimizde kazanıyor. Bizim devlet olarak buradan en büyük kazancımız şuanda burada çalışan 300 tane kadın kardeşimiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü geçen gün kutladık öyle boş boş konuşarak kutlamaktansa kadınlarımıza iş imkanı sunarak kutluyoruz.” dedi.

Tekstil fabrikası ustabaşı Ali Toğurman ise ‘’Bizim burada ki ilk işimiz yurt dışına kıyafet üzerine ihracat yapmak. Amacımız burada işçi yetiştirip yerli seri üretime geçmek. Dışarıdan kumaş halinde alıyoruz, operasyon şeklinde parça parça kesiyoruz ve en son işlemde bir elbise haline getirip paketledikten sonra yurtdışına gönderiyoruz’’ ifadelerini kullandı. İncelemelerin ardından Vali Memiş bir süre fabrika yöneticileri ve kadın işçilerle bir süre sohbet etti. (ST-AT)



