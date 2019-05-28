Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: “Ligden düşme bu yıl uygulanmasın” Haberi



- AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, küme düşme hattıyla ilgili mecliste basın toplantısı düzenledi.

Aydemir VAR sisteminin doğru kullanılmadığını bu yüzden bu yıl küme düşme sisteminin uygulanması gerektiğini savundu. BB Erzurumspor’un düşürüldüğünü ifade eden Aydemir,“ Malumunuz liglerdeki son durum belli oldu. 3 takım küme düştü. Bunlar; Akhisarspor, Bursaspor ve Erzurumspor. Kayıpta kazançta sporun içeresinde vardır. Maç masada kazanılır kanaati yaygın hale gelmişse problem var demektir. Elimde belgeler var. Spor otoriterlerinin anlatımı üzerine konuşuyorum. Yaklaşık 10 puanımız çalındı. Erzurumspor küme düşürülmüştür. Küme düşmemiştir. Böyle bir haksızlık hiçbir dönemde yaşanmamıştır. Erzurumsporlar birlikte düşen takımlarda biliyor VAR sistemi bizim küme düşmemize sebep olmuştur. Bizim onlarca puanımız çalındı” dedi.

Bu yıl Süper Lig’in 21 takımlı oynanması gerektiğini belirten Aydemir, "Herkes yeniden düşünmeli. Bu dönem düşme hadisesinin kaldırılması lazım. Liglerimizin 21 takımlı oynanması lazım. Avrupa’da önde gelen liglerde 20 takımla oynuyorlar. Önümüzdeki sezon 21 takım olur her hafta takımın birisi bay çeker. Sonraki yıl ise 20 takımlı devam eder. Bu haksız bir talep değildir bu bizim haklı talebimizdir” ifadelerini kullandı. "Hakemler koca bir camiayı mahvettiklerinin farkında değil" Taleplerinin çok net olduğunu ve hakem hataları yüzünden ligden düşmek istemediklerini kaydeden Aydemir, "Spor deyip geçmeyin. Bu oyunun milyonlarca izleyeni var. Bu taraftarları rahatsız edecek bir durum olamaz. Hakemler çok vurdumduymaz davranıyorlar. Koca bir camiayı mahvettiklerinin farkında değiller. Bir hakem yanlış karar verdiyse bunun bir yaptırımı olması lazım. Öyle dönemler yaşadık ki fahiş hataları olan hakemler ilave kupa maçında ve ligde yine görev aldı. Hakemlerde elbette insan ama öyleleri var ki sürekli hata yapıyor. Eğer şu an agresif görünüyorsam sebebi uzun süredir böyle olduğundan. Maçlardan sonra yorumcuları takip ediyoruz. Hepsini inceden inceye irdeliyoruz. Ardından çıkan sonuçla konuşuyoruz. Talebimiz çok net bunu Bursaspor ve Akhisarsporlu taraftarlar bizim gibi kabul ederler” şeklinde konuştu.



