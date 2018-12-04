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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Erzurum merkezli 3 ilde 'torbacı' operasyonu Haberi

Erzurum merkezli 3 ilde 'torbacı' operasyonu Haberi

Erzurum merkezli 3 ilde "torbacı" operasyonu - Erzurum merkezli 3 ilde "torbacı" operasyonu - Ekiplerin operasyona gitmeleri - Evde arama yapılması - Zanlının gözaltına alınmasıERZURUM (AA) - Erzurum merkezli 3 ilde, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, kentte uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Ekipler, bu çerçevede, haklarında yakalama kararı bulunan ve "torbacı" olarak tabir edilen 6 sokak satıcısını yakalamak için Erzurum 'un yanı sıra Gümüşhane ve Edirne'de eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda zanlılar M.A, B.K, B.K, O.K, M.D. ve H.Ç. yakalandı.Bu kişilerden H.Ç'nin ikametindeki aramada 1 av tüfeği ve bu silaha ait 14 merminin yanı sıra 1 kuru sıkı tabanca ve bir bıçak ele geçirildi.Zanlılar, Erzurum Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Polis Uyuşturucu Akalan Yakalama Kararı Mermi 

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