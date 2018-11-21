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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Erzurum merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

Erzurum merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

emniyetten detay

Akalan Darbe Girişimi Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü İstihbarat 

-operasyondan görüntü
-eve baskın yapılması
-ele geçirilenlerin görüntüsü
-detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik Erzurum merkezli 3 ilde 11 ayrı adrese yapılan operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. FETÖ/PDY mensuplarının, başarısız darbe girişimi sonrasında dağılan örgütü toplamak, örgüt mensupları arasında koordine sağlamak, örgüte yeni eleman temin etmek, aranan örgüt mensuplarının saklanmasına yardımcı olabilmek amacıyla oluşturdukları hijyen-gaybubet-Işık evleri adlı hücre evlerinin tespitine, şahısların deşifrelerine yönelik Erzurum merkezli İstanbul, Ankara ve Denizli'de 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortaklaşa çalışmaları sonucu gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
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