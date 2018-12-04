Erzurum merkezli 3 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

-Ele geçirilen silahlar



( ERZURUM ) ERZURUM



- ‘Torbacı’ tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Erzurum merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Erzurum merkezli Gümüşhane ve Edirne illerinde de yapılan eş zamanlı planlı operasyonlar kapsamında; haklarında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem yapılan şahısların ikametlerinde yapılan aramalar sonucunda; M.A., B.K., B.K., O.K., M.D., ve H.Ç., isimli toplam 6 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. H.Ç., isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; 1 adet av tüfeği, 14 adet av tüfeği fişeği, 1 adet namlusu açık kuru sıkı tabanca ve 1 adet muşta ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak adli tahkikat devam ediyor.

