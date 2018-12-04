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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Erzurum merkezli 3 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Erzurum merkezli 3 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Polis kamerasından operasyon görüntüsü

Tahkikat Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Akalan 

-Ele geçirilen silahlar

( ERZURUM ) ERZURUM

- ‘Torbacı’ tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Erzurum merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Erzurum merkezli Gümüşhane ve Edirne illerinde de yapılan eş zamanlı planlı operasyonlar kapsamında; haklarında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem yapılan şahısların ikametlerinde yapılan aramalar sonucunda; M.A., B.K., B.K., O.K., M.D., ve H.Ç., isimli toplam 6 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. H.Ç., isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; 1 adet av tüfeği, 14 adet av tüfeği fişeği, 1 adet namlusu açık kuru sıkı tabanca ve 1 adet muşta ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak adli tahkikat devam ediyor.
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