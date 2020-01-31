Erzurum-Horasan yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapandı

-Kaza yapan araçlar



( ERZURUM ) ERZURUM



- Erzurum-Horasan yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Trafik ekipleri, kar yağışı ve yoğun tipi dolayısıyla Erzurum ile Horasan ilçesi arasındaki yolu trafiğe kapattı. Çok sayıda trafik kazasının meydana geldiği karayolunda ekipler çalışma başlattı. Öte yandan Ağrı’nın Eleşkirt ve Erzurum’un Horasan ilçesi çıkışındaki karayolunda her iki yöne de araçların geçişine izin verilmiyor.



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