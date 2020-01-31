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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Erzurum-Horasan yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapandı

Erzurum-Horasan yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapandı

Kapanan yollardan detaylar

Trafik Kazası Kar Yağışı 

-Kaza yapan araçlar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum-Horasan yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Trafik ekipleri, kar yağışı ve yoğun tipi dolayısıyla Erzurum ile Horasan ilçesi arasındaki yolu trafiğe kapattı. Çok sayıda trafik kazasının meydana geldiği karayolunda ekipler çalışma başlattı. Öte yandan Ağrı’nın Eleşkirt ve Erzurum’un Horasan ilçesi çıkışındaki karayolunda her iki yöne de araçların geçişine izin verilmiyor.
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