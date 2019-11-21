Erzurum Gar Müzesi’nde asırlık malzemeler sergileniyor İzle

-- Müzede sergilenen malzemelerden detay

-- Emekli Gar Müdürü Ahmet Başar röportaj

-- Genel detay ve görüntüler



( ERZURUM - ÖZEL)- Kuruluş madalyası alan tek doğu ili Erzurum ERZURUM



- Erzurum Garında 2006 yılında açılmış olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Müzesinde, eski dönemden itibaren kullanılan malzemeler sergileniyor. Erzurum’da başka bir örneği olmayan Kuruluş madalyasının da yer aldığı müzede 2 bin 100’ün üzerinde eser bulunuyor. Erzurum’da asırlık antika eşyaların bulunduğu müze, demir yolları tarihine ışık tutuyor. Müzede, eski dönemde demir yolu çalışanlarının kullandığı aletler ve yüzlerce tarihi eser yer alıyor. Yolculuk için treni tercih eden vatandaşlar da müzeye yoğun ilgi gösteriyor. İlk trenin 1939 yılında geldiği Erzurum’da, 44 yıl boyunca hizmet veren emekli Gar Müdürü Ahmet Başar, 1972 yılından beri demir yollarında çalıştığını, 7 yıl müdür yardımcısı, 20 yıl ise müdür olarak görev yaptığını, Erzurum garına hayatını adadığını ve işini aşk ile yaptığını söyledi.



Ankara ve İstanbul’a gittiği zaman orada ki müzeleri gördükten sonra etkinlendiğini ifade eden Başar, "Batı da müze varsa Erzurum’da neden olmasın? çağrışımı yaptım. Dolayısıyla 2 yıl içerisinde bu malzemeleri toplayarak 2006 yılında bu müzeyi faaliyeti geçirdim. 2 bin 100’ün üzerinde obje var burada. Kendim topladım, diğer istasyonlardan, gar müdürlüklerinden yardımlarla toparladık. Birçok obje de biz de vardı zaten. Onları gün yüzüne çıkararak bu hale getirdik. Çokta rağbet gördü" dedi.

‘Kuruluş madalyası alan tek doğu ili Erzurum’ Kuruluş madalyası alan tek doğu ilinin Erzurum olduğunu belirten Başar, “Ankara’da ki müze müdürüyle görüştüğümüz de Erzurum'a ait kuruluş madalyası mevcuttu. Kimseye verilmiyordu. Temaslarımız sonucu madalyayı Erzurum’a getirdik. Garın 1939’da ki açılışında kullanılan madalya şimdi Erzurum’da. Başka bir örneği de bulunmuyor” diye konuştu.

Müzenin açılışından sonra vatandaşın Erzurum garına ilgisinin arttığını kaydeden Başar, “Dolayısıyla yolcumuzun kapasitesi arttı ve büyük rağbet gördü. Benim tavsiyem vatandaşımızın demir yollarını tercih etmesi. Burada ki bulunan objeler geçmiş yıllarda kullanılan araçlardı ama teknoloji gelişince bu araçlar miadını doldurdu. Bundan sonra da hızlı tren de gelecek, bekliyoruz. Vatandaşlarımızın demir yollarını tercih etmelerini tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.





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