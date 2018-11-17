Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Erzurum dondu... Termometreler - 10 dereceyi gösterdi İzle

Erzurum dondu... Termometreler - 10 dereceyi gösterdi İzle

termometreden görüntü

Hava Sıcaklığı Hafta Sonu Çalışan Çocuklar Yaya Trafiği Kar Yağışı 

-erzurumdan görüntüler
-röp

( ERZURUM ) ERZURUM

- Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü. Dün akşam saatlerinden itibaren Erzurum’da etkili olan kar yağışı araç ve yaya trafiğini de olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı ile birlikte sabah erken saatlerde hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü. Meteoroloji yetkilileri bölge genelinde havanın hafta sonunda da parçalı bulutlu geçeceğinin tahmin edildiğini, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Sabah erken saatlerde ağaçlarda kırağı oluşurken, etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Soğuktan ısınmaya çalışan çocuklar ateş yakarak ısınırken, yürüyüş yapan bazı vatandaşlar soğuk havaya aldırmadan kar üzerinde yürüdüler. (ŞG-AT)
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı