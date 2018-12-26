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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Erzurum'dan getiriyorlar, kar küreklerinde taleplere yetişemiyorlar

Erzurum'dan getiriyorlar, kar küreklerinde taleplere yetişemiyorlar

İlçeden genel görüntü

Hava Sıcaklığı Balıkçı Esnafı Buz Sarkıtları Karla Mücadele Kar Yağışı 

-Çarşı merkezi
-Kardan adam yapan esnaf
-Kar küreği satan esnaf
-Balık satanlar
-Vatandaşlarla röp.

( MUŞ )- Binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu, araçların camlarıyla ağaçların yaprakları buz tuttu MUŞ

- Muş'ta etkili olan kar yağışı kar küreklerine talepleri arttırdı. Esnaf kürekleri Erzurum'dan getirdiklerini belirterek taleplere yetişemediklerini belirtti.
Muş’un Malazgirt ilçesinde kar yağışı ile sıfırın altına düşen hava sıcaklığı, ilçe sakinlerinin yaşamını olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının gece eksi 8 dereceye kadar düştüğü ilçede, bazı binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu, araçların camları ile ağaçların yaprakları buz tuttu. Onlarca köy ve mezra yolunun ulaşıma kapandığı Malazgirt ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ederken, vatandaşlar ise ev ve iş yerlerinin önünü temizlemek için plastik kar küreklerine büyük ilgi gösterdi. 20 TL’den satılan kar küreklerinin kısa sürede tükenmesi üzerine esnafların Erzurum ve çevre illerden kar küreği siparişi verdikleri belirtildi. İki gün içerisinde çok sayıda plastik kar küreği sattıklarını ifade eden esnaf Murat Yağmur, satışlardan memnun olduklarını ifade ederek, ellerindeki küreklerin tükenmesi üzerine Erzurum ve Gaziantep’ten kürek siparişi verdiklerini ifade etti.
"Kar yağışı balıkçıların umudu oldu" İlçede balık satarak geçimini sağlayan seyyar balıkçı esnafı da kar yağışından dolayı işlerinin arttığını dile getirerek, "Sabah erken saatlerinde gelip tezgâhlarımızı açıyoruz. Fakat havalar iyi gittiği için çok fazla satış yapamıyorduk. Şimdi kar yağınca işlerimiz arttı. Kar yağdığı zaman burada yaşayan vatandaşlarımız deniz balığı ve Murat Nehri’nde yakaladığımız balığa daha çok ilgi gösteriyor” dediler. (VE-MSA-Y)
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