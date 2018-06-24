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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Erzurum'daki silahlı kavgaya ilişkin savcılıktan açıklama

Erzurum'daki silahlı kavgaya ilişkin savcılıktan açıklama

hastaneden görüntü

Kan Davası Çatışma Silahlı Kavga Avcılık Polis Ekipleri 

-polis ekiplerinden görüntü
-detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum'un Hınıs Cumhuriyet Savcılığı, Karaçoban ilçesine bağlı Kopal beldesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin açıklama yaptı. Hınıs Cumhuriyet Savcılığından yapılan açıklamada, Erzurum’un Karaçoban ilçesine bağlı Kopal beldesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı silahlı kavganın iki aile arasında 5 yıl önce 1 kişinin öldürülmesi ile başlayan kan davasından kaynaklandığı belirtildi. Bugün saat 15.00'te Kopal beldesindeki Kopal İlkokulunda oy kullanma sırasında iki tarafın karşılaştığı ve sözlü tartışmanın büyüdüğü, Durmaz ailesinden Y.D.'nin tabancayla ateş ederek A.Y'yi vurduğu, Yazgan ailesinden M.Y. ve kimlikleri tespit edilemeyen kişilerin karşılık verdiği ve çatışma çıktığı bildirildi.
Açıklamada Yazgan ailesinden 4, Durmaz ailesinden 1 kişinin yaralandığı, A.Y.'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi. Y.D.'nin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, olayın seçimle ilgisi olmadığı, 5 yıl önce başlayan husumetten kaynaklandığı belirtildi.
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