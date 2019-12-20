Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Erzurum'daki köy yangınında 10 ev, 2 ahır kullanılamaz hale geldi Haberi

Erzurum'daki köy yangınında 10 ev, 2 ahır kullanılamaz hale geldi Haberi

Yanan evden ve köyden detaylar

Jandarma Hasar Tespit Elektrik Kontağı 

-AFAD'ın incelemeleri
-arşiv görüntüler

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’un Uzundere ilçesine bağlı Dikyar Mahallesi’nde elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında 10 ev ve 2 ahır yandı.Edinilen bilgiye göre, dün gece yarısı Dikyar Mahallesi’nde bir evin elektrik kontağından kaynaklanan yangın kısa sürede büyüyerek tüm köyü sardı. Köylülerin müdahalede yetersiz kaldığı yangında 10 ev ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.Yangına Uzundere ve Tortum itfaiye ekiplerinin yanı sıra Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri müdahale etti. Yangının meydana getirdiği hasar günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Ekiplerin köyde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.Yangının ardından Uzundere Kaymakamı, Belediye Başkanı, AFAD İl Müdürü, jandarma ve kurtarma ekipleri köyde incelemelerde bulundular.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı