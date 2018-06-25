Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Erzurum’daki kan davası Erzincan’da devam etti Haberi

Erzurum’daki kan davası Erzincan’da devam etti Haberi

- Polis ekipleri ve detaylar

Kan Davası Çatışma Silahlı Saldırı Silahlı Çatışma Dinlenme Tesisi 

-- Hastane güvenlik tedbirleri
-- Ölen İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın fotoğrafı

( ERZİNCAN - HD)- Dün 2 kişinin hayatını kaybetti olayda bugün de 1 kişi kurşunlanarak öldürüldü ERZİNCAN

- Erzurum’un Karaçoban ilçesinde dün kan davası nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin de yaralandığı olayın ardından bugün de husumetli aynı taraflar Erzincan’ın Refahiye ilçesinde bir dinlenme tesisinde çatıştı. Olayda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Erzurum'un Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi'nde dün öğleden sonra, aralarında kan davası bulunan Durmaz ve Yazan ailelerinin fertleri, oy kullanmak üzere geldikleri okulun bahçesinde karşılaştı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Okulda ve bahçesinde büyük panik yaşanırken, ortalık savaş alanına döndü. Olayda İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ile Agit Yazan öldü, 6 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden 2 kişi Kopal’da geniş güvenlik tedbirleri altında toprağa verildi.
“Erzurum’daki kan davası Erzincan’da devam etti” Bu olayın ardından Erzurum’daki kan davası bugün de Erzincan’da devam etti. Erzincan’ın Refahiye ilçesindeki bir dinlenme tesisinde aralarında kan davası bulunan iki taraf silahlı çatışmaya girdi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olayın faali 1 kişi ise yakalandı. Erzincan Valiliği’nden yapılan açıklamada, 25 Haziran 2018 tarihinde saat 07.45 sularında Erzincan’ın Refahiye ilçesi Erzurum-Sivas karayolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana gelen silahlı saldırı olayında S.D. isimli bir şahsın hayatını kaybettiği, F.Y. isimli bir şahsın ise yaralandığı belirtildi. Yaralı F.Y., Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek, tedavi altına alındı. Öte yandan olayın faili Y.Y. isimli bir şahsın da silahıyla birlikte Jandarma tarafından yakalandığı yapılan açıklamanın devamında yer aldı. (AA-AA)
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı