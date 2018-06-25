Erzurum’daki kan davası Erzincan’da devam etti Haberi

-- Hastane güvenlik tedbirleri

-- Ölen İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın fotoğrafı



( ERZİNCAN - HD)- Dün 2 kişinin hayatını kaybetti olayda bugün de 1 kişi kurşunlanarak öldürüldü ERZİNCAN



- Erzurum’un Karaçoban ilçesinde dün kan davası nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin de yaralandığı olayın ardından bugün de husumetli aynı taraflar Erzincan’ın Refahiye ilçesinde bir dinlenme tesisinde çatıştı. Olayda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Erzurum'un Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi'nde dün öğleden sonra, aralarında kan davası bulunan Durmaz ve Yazan ailelerinin fertleri, oy kullanmak üzere geldikleri okulun bahçesinde karşılaştı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Okulda ve bahçesinde büyük panik yaşanırken, ortalık savaş alanına döndü. Olayda İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ile Agit Yazan öldü, 6 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden 2 kişi Kopal’da geniş güvenlik tedbirleri altında toprağa verildi.

“Erzurum’daki kan davası Erzincan’da devam etti” Bu olayın ardından Erzurum’daki kan davası bugün de Erzincan’da devam etti. Erzincan’ın Refahiye ilçesindeki bir dinlenme tesisinde aralarında kan davası bulunan iki taraf silahlı çatışmaya girdi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olayın faali 1 kişi ise yakalandı. Erzincan Valiliği’nden yapılan açıklamada, 25 Haziran 2018 tarihinde saat 07.45 sularında Erzincan’ın Refahiye ilçesi Erzurum-Sivas karayolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana gelen silahlı saldırı olayında S.D. isimli bir şahsın hayatını kaybettiği, F.Y. isimli bir şahsın ise yaralandığı belirtildi. Yaralı F.Y., Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek, tedavi altına alındı. Öte yandan olayın faili Y.Y. isimli bir şahsın da silahıyla birlikte Jandarma tarafından yakalandığı yapılan açıklamanın devamında yer aldı. (AA-AA)

