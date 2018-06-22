Erzurum’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı



- Erzurum’un Pasinler ilçesinde meydana gelen zincirleme kaza da 4 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Erzurum’un Pasinler ilçesinde sürücüleri belirlenemeyen 25 LC 320, 36 SD 800 ve 05 AG 262 plakalı otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 36 SD 800 plakalı araç bariyerlere saplandı. Araç için de bulunan 4 kişi ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Köprü Demirören’e saplanan araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araç içerisinde çıkarılarak hastaneye sevk edildiler. Öte yandan seçim çalışmaları için Pasinler'e giden AK Parti Milletvekili Mustafa Ilıcalı’da kaza yerinde incelemelerde bulundu. Kazada bariyerlere saplanan otomobilin Erzurum'dan Kars'a gittiği ve içerisinde Hakim ve Savcıların bulunduğu iddia edildi. (ŞÇ-ÖB)

