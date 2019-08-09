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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Erzurum’da zincirleme trafik kazası: 3 araç birbirine girdi

Erzurum’da zincirleme trafik kazası: 3 araç birbirine girdi

olay yerinden görüntü

Polis Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

-kazaya karışan araçların görüntüsü
-detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi. Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Fil Geçti alt kavşağında meydana gelen trafik kazasında iki otomobil ve bir kamyonet kaza yaptı. Üç araç birbirine girerken çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Kazada sonrası şok geçiren bazı sürücü ve yolcular 112 sağlık ekiplerince tedavi edildi. Kaza sonrası kavşak kısa süreli trafiğe kapanırken, polis çevrede güvenlik tedbiri aldı. Yoldan geçen vatandaşlar gürültü karşısında şaşkınlık yaşadı. Kaza mahalline koşan vatandaşlar sürücülere ve yolculara yardımcı olmaya çalıştı.
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