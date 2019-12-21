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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Erzurum’da zincirleme trafik kazası: 1’i ağır 4 yaralı

Erzurum’da zincirleme trafik kazası: 1’i ağır 4 yaralı

olay yerinden görüntü

Trafik Kazası Güvenlik Güçleri Zincirleme Kaza Sağlık Personeli Sağlık Ekipleri 

-araçlardan görüntü
-ekiplerden görüntü
-sağlık ekipleri
-trafikten görüntü
-detaylar

( ERZURUM -ÖZEL) ERZURUM

- Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 19.45 sıralarında Aşkale ilçesi Çayköy mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Aşkale-Erzurum istikametinde seyir halindeki M.E. idaresindeki 69 AS 508 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden A.K. yönetimindeki 25 SE 812 plakalı aracın çektiği Y.P. idaresindeki 27 C 9826 plakalı midibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otomobil refüjdeki korkuluklara vurarak durabildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada otomobilde sıkışan sürücü ve yolcuları Aşkale Belediyesi İtfaiye ekipleri kurtararak sağlık personeline teslim etti. Kazada yaralanan 1 ağır olmak üzere 4 yaralı İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bir süre zarfında çift taraflı kilitlenen trafik Aşkale İlçe Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu normale döndü.
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