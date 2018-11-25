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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
- Erzurum'da yoğun kar yağışı

- Erzurum'da yoğun kar yağışı

- Kar yağışı ve detaylar

Karla Mücadele Gesi Kar Yağışı 

-- Aracın üzerini kardan temizleyen
-- Kar yağışı, trafik, kartopu oynayanlar
-- Belediye ekipleri

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum'da gece saatlerinde kar yağışı başlarken cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun kar yağışı bekleniliyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, sıcaklıklarda 3 ila 5 derece düşüş beklenen bölge genelinde, kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da gece saatlerinde yer yer kuvvetini artıracağı öngörülüyor. Kar yağışı Erzurum'da gece saatlerinde başladı.
Kar yağışıyla birlikte vatandaşlar kartopu oynamak ve fotoğraf çekilmek için kendilerini dışarı attı. Belediye ekipleri de karla mücadele çalışmasına start verdi. (AA-AA)
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