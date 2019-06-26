Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Erzurum’da yangın İzle

Erzurum’da yangın İzle

Yangının sıçradığı evden detay

Polis Tahkikat Nadan Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-Metruk binadan detay
-Röportaj

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da boş bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından zorlukla söndürüldü. Edinile bilgilere göre, Yakutiye ilçesine bağlı Ayazpaşa Mahallesi’nde bulunan boş bir evde belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler yandaki evlere de sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri çevredeki evleri tahliye ederek yangına müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından boş evde çıkan yangın kontrol altına alındı. Boş binalar için önlem alınması gerektiğini belirten bir vatandaş, “Dumanlar önce yükselmeye başladı.
Sonrada alevler yükseldi. Kullanılamaz hale geldi. Burası tinerci, balici, her şeyin en çok döndüğü yer. Arka tarafta ki eve sıçramış alevler. Bizim evimiz daha yukarıda. Belki yetiştirilmeseydi burayı komple sarabilirdi yangın” dedi.
Yangında can kaybı yaşanmazken metruk binada ve yangının sıçradığı evde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı