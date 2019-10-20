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20 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Erzurum'da yangın

Erzurum'da yangın



: - Sarısaz Mahallesi'ndeki samanlık yangını - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Vatandaşların yangın söndürmeye yardım etmesi - İş makinalarının yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına katılması - Erzurum 'un Oltu ilçesindeki yangında, samanlık ve kiler kullanılamaz hale geldiERZURUM (AA) - Erzurum 'un Oltu ilçesinde çıkan yangında samanlık ve kiler kullanılamaz hale geldi.İlçeye bağlı Sarısaz Mahallesi'nde, Şahset Ediz'e ait samanlık ve kilerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangını fark eden mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.İki itfaiye ekibinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.Samanlık ve kilerin kullanılamaz hale geldiği yangın sonrası Oltu Belediyesi ekipleri, kalan enkazı iş makineleri yardımıyla farklı bölgeye taşıdı.

Samanlık Gesi Yangına Müdahale Trol 

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